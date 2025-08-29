«Сто «Томагавков» на стол – и верните ЯО!» – в Киеве придумали себе гарантии безопасности

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 244
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Вместо всяческих договорённостей, лучше напичкать Украину американскими крылатыми ракетами и ядеркой.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень интересный вопрос, с чем они полетели [украинская делегация в США], и что останется после всех этих визитов на столе украинского народа, на столе у будущего украинского народа. Потому что не существует гарантий [безопасности]…

Сто «Томагавков» пусть у нас будут размещены, кнопка, у которой будут чёткие инструкции, когда она может быть нажата, и кто имеет полномочия её нажать», – трепался он.

«И то же самое с тактическим ядерным оружием, которое у нас забрали, от которого мы отказались в рамках Будапештского меморандума. С чёткими инструкциями, когда и кто будет принимать решение по применению того или иного вида вооружения, которое может остановить будущее нашествие», – вещал Харебин.

