Стефанчук с трибуны Европарламента умолял преодолеть страх и применить силу
Нужно без оглядки продолжать усиливать антироссийские санкции и наконец конфисковать замороженные активы РФ в пользу Киева.
Об этом с трибуны Европарламента в Страсбурге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственный способ остановить агрессивную Россию и добиться справедливого и прочного мира – это оказать Украине такую мощную поддержку, чтобы агрессор не только был остановлен на украинской земле, но и столкнулся с международными санкциями и внутренними проблемами.
Чем эффективнее будут санкции, тем лучше будет для нас! Санкции нельзя обойти или отменить. Нужно проявлять больше решимости в конфискации замороженных российских активов.
Нужно справедливо и чётко наказывать за ужасные военные преступления. Россия перешла все мыслимые «красные линии» в этой войне, Украина – жертва этой агрессии. И Украина, как и её партнёры, никогда не переходила ни одной из этих «красных линий», – заливал Стефанчук.
«Дорогие друзья, единственное, что нам нужно стереть сегодня – это страх, нерешительность, промедление и отчаяние. Установление мира силой – единственный способ остановить их продвижение в мире.
Как и три года назад, миллионы украинцев сегодня снова с надеждой ждут хороших новостей из Европарламента в Страсбурге, из Вашингтона, Лондона, Парижа, Брюсселя, Берлина», – вещал киевский боров.
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