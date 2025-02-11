Стефанчук с трибуны Европарламента умолял преодолеть страх и применить силу

Нужно без оглядки продолжать усиливать антироссийские санкции и наконец конфисковать замороженные активы РФ в пользу Киева.

Об этом с трибуны Европарламента в Страсбурге заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный способ остановить агрессивную Россию и добиться справедливого и прочного мира – это оказать Украине такую мощную поддержку, чтобы агрессор не только был остановлен на украинской земле, но и столкнулся с международными санкциями и внутренними проблемами.

Чем эффективнее будут санкции, тем лучше будет для нас! Санкции нельзя обойти или отменить. Нужно проявлять больше решимости в конфискации замороженных российских активов.

Нужно справедливо и чётко наказывать за ужасные военные преступления. Россия перешла все мыслимые «красные линии» в этой войне, Украина – жертва этой агрессии. И Украина, как и её партнёры, никогда не переходила ни одной из этих «красных линий», – заливал Стефанчук.