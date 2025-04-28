Ставка Центробанка усугубит рецессию в РФ в случае окончания войны – эксперт

Максим Столяров.  
28.04.2025 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


В случае резкого сокращения военной сферы, без заранее подготовленного перехода на «мирные рельсы», российская экономика может впасть в депрессию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае резкого сокращения военной сферы, без заранее подготовленного перехода на «мирные рельсы», российская...

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«Если бюджетный импульс и зарплаты военных сохранятся, то будем жить до конца года, ну или до осени примерно вот как сейчас, мало изменится что-либо. Но если начнется сокращение военных расходов…

Во-первых, даже если произойдёт чудо и завтра всё подпишут, мы не можем оставить военную промышленность – просто потому, что надо восполнять запасы на случай нового обострения и так далее. То есть завтра военная промышленность не остановится, но при этом темпы ее развития могут быть снижены. Это значит, что бюджетный импульс будет сокращаться. А при сокращении бюджетного импульса совершенно очевидно, что мы впадем в какую-то депрессию, рецессию», – сказал Зубец.

«И дальше встанет вопрос, каким образом поддерживать гражданские отрасли, которые и без того сейчас стагнируют, для того, чтобы они не остановились совсем. И здесь мы упираемся в вопрос высокой ставки.

Сейчас экономисты обнаружили, что у нас гражданские отрасли начали стагнировать. И возникает вопрос, почему, потому что денег очень много. Я считаю, что главная причина состоит в том, что между деньгами и рынком стоят банки, которые вот насосом при помощи высокой ставки эти деньги к себе отсасывают.

То есть, несмотря на то, что денег довольно много в экономике, ну вот до потребительского рынка они не доходят. И, собственно, если ставка останется высокая, то история сохранится на будущее. Вот примерно такой расклад на ближайшие месяцы», – подытожил экономист.

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