Ставка Центробанка усугубит рецессию в РФ в случае окончания войны – эксперт

В случае резкого сокращения военной сферы, без заранее подготовленного перехода на «мирные рельсы», российская экономика может впасть в депрессию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бюджетный импульс и зарплаты военных сохранятся, то будем жить до конца года, ну или до осени примерно вот как сейчас, мало изменится что-либо. Но если начнется сокращение военных расходов… Во-первых, даже если произойдёт чудо и завтра всё подпишут, мы не можем оставить военную промышленность – просто потому, что надо восполнять запасы на случай нового обострения и так далее. То есть завтра военная промышленность не остановится, но при этом темпы ее развития могут быть снижены. Это значит, что бюджетный импульс будет сокращаться. А при сокращении бюджетного импульса совершенно очевидно, что мы впадем в какую-то депрессию, рецессию», – сказал Зубец.