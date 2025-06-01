«Стармер погорячился» – военные Британии испугались гнева Путина

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Вместо отправки своих войск Британия ограничится обучением украинских военных и поставками оружия.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что когда наш премьер-министр Стармер впервые упомянул развертывание коалиции желающих поддержать мир между Украиной и Россией, если будет заключено мирное соглашение, большинство людей, которые хоть что-то об этом знают, отнеслись к этому со скептицизмом, скажем так. Сейчас ситуация изменилась, и премьер-министр недавно заявил, что это слишком опасно. Поэтому наш вклад, если он вообще будет, скорее всего, ограничится обучением украинских военных, которые находятся далеко от линии фронта, и помощью в наращивании их потенциала. Что очень важно», – сказал Кэмп.