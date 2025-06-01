«Стармер погорячился» – военные Британии испугались гнева Путина
Вместо отправки своих войск Британия ограничится обучением украинских военных и поставками оружия.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил британский полковник в отставке Ричард Кэмп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что когда наш премьер-министр Стармер впервые упомянул развертывание коалиции желающих поддержать мир между Украиной и Россией, если будет заключено мирное соглашение, большинство людей, которые хоть что-то об этом знают, отнеслись к этому со скептицизмом, скажем так.
Сейчас ситуация изменилась, и премьер-министр недавно заявил, что это слишком опасно. Поэтому наш вклад, если он вообще будет, скорее всего, ограничится обучением украинских военных, которые находятся далеко от линии фронта, и помощью в наращивании их потенциала. Что очень важно», – сказал Кэмп.
«Реальность такова, что я не думаю, что Великобритания или любая другая европейская страна в ближайшем будущем будет отправлять войска на Украину. Они слишком боятся Путина… и не только этого, но и того, что у них самих нет такой возможности.
Великобритания не может отправить тысячи солдат, особенно на длительный срок, на Украину. Она не может этого сделать. Путин уже пригрозил атаковать любую страну НАТО, которая отправит войска на Украину.
И я уверен, что это стало одной из причин, по которой Стармер изменил свою позицию по этому вопросу», – подытожил он.