«Станем крепостью на десятилетия»: «Громадян» настраивают, что «полноценного мира» с Россией не будет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине крайне необходимо перемирие, чтобы использовать паузу для восстановления боевого потенциала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады от порошенковской партии Владимир Арьев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если будет плох этот мир, у нас нет другого выхода, как хорошо эту паузу использовать. Россия однозначно будет восстанавливать свое финансово-экономическое состояние. Она сейчас в крайне тяжелом состоянии, крайне трудная позиция у нее, но они начнут это восстанавливать. И мы видим, что Америка Трампа готова совместно зарабатывать на энергоносителях, снова хотят, как в 91-м году, помочь подняться русскому медведю», – говорит депутат.

Он опасается, что эти средства Россия будет использовать для усиления своей армии, а потому Украине нужно вооружаться.

«Мы должны стать крепостью. И, что бы там ни было, даже если будет заключено перемирие, мы должны понимать, что это не будет полноценный мир. Россия будет готовиться к нападению на Украину дальше», – добавил политик.

По его словам, в режиме крепости Украине придется быть очень долго.