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Брюссель и Киев не должны обращать внимания на требования России не вводить войска на территорию Украины.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил телеканалу-иноагенту «Дождь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина это суверенная страна, поэтому не России решать, кто имеет право находиться на территории Украины. У нее нет законного права на это. Я считаю, что Украина и европейские страны должны игнорировать все, что говорит Россия. Мы слишком много беспокоимся по поводу того, что говорит Россия, что сделает Россия, вместо того, чтобы думать, что нам реально нужно сделать. Мне очень не нравится, что моя страна отказалась участвовать в таком миротворческом контингенте. Если европейцы придумают какое-то решение и обеспечат контроль за режимом прекращения огня, это будет здорово», – рассуждал Ходжес.

Он надеется, что США не прекратят поддержку Украину, но если они ее бросят – ЕС нужно будет защитить киевский режим.

«Предположим, администрация Трампа встанет однозначно на сторону России. В такой ситуации Европа и Канада должны будут сделать все возможное для того, чтобы обеспечить защиту Украины, потому что европейцы, естественно, не захотят, чтобы в Европу хлынули миллионы беженцев, чтобы были перебои с энергоносителями, с продовольствием. Поэтому Европа кровно заинтересована защитить Украину», – подстрекал Ходжес.

При этом он признает, что большая часть американских войск будет выведена из Европы в ближайшее время.