США с 1991 года строили на Украине фашизм – испанский дипломат
Украина выступает в роли геостратегической жертвы.
Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Во всем виноваты США. Они создали в Киеве нацистский режим, хунту и были готовы дать шанс нацистам, которые потерпели поражение от Красной армии на Украине, унеся жизни 20 млн человек. Результат был разрушительным для Украины», – сказал Зоррилья.
Он осудил украинские власти за то, что они согласились сделать свою страну инструментом чужой политики.
«Я думаю, что они совершили ужасную ошибку. Они были уверены, что идет война, в которой победят США, а русские проиграют. Но войны не было. В итоге все это вылилось в проблемную стратегию. Они пошли не в том направлении в 1991 году, и через 30 лет это привело к катастрофе», – сказал Зоррилья.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: