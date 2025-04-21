США с 1991 года строили на Украине фашизм – испанский дипломат

Елена Острякова.  
21.04.2025 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина выступает в роли геостратегической жертвы.

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выступает в роли геостратегической жертвы. Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе...

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«Во всем виноваты США. Они создали в Киеве нацистский режим, хунту и были готовы дать шанс нацистам, которые потерпели поражение от Красной армии на Украине, унеся жизни 20 млн человек. Результат был разрушительным для Украины», – сказал Зоррилья.

Он осудил украинские власти за то, что они согласились сделать свою страну инструментом чужой политики.

«Я думаю, что они совершили ужасную ошибку. Они были уверены, что идет война, в которой победят США, а русские проиграют. Но войны не было. В итоге все это вылилось в проблемную стратегию. Они пошли не в том направлении в 1991 году, и через 30 лет это привело к катастрофе», – сказал Зоррилья.

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