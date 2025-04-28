Украине нужно трезво посмотреть в глаза действительности и принять, что «с такими союзниками» Киев конфликт больше не потянет.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть объективная реальность, и она такова, что Россия имеет гораздо больший запас прочности, чем Украина. А союзники и партнёры Украины оказались немножко слабоватыми. То есть у нас не будет ресурса, чтобы передавить Россию, а заниматься вечной войной – ну, это кому-то выгодно, кто на этом зарабатывает, они сейчас за продолжение войны. А я считаю, что её можно останавливать здесь и сейчас, договариваясь с Путиным, есть инструменты, санкции… Очевидно, что мы не закончим её [войну] в Москве, очевидно, что с такими союзниками мы не отвоюем ни 1991, ни 2022 года, и нам лучшего ничего не дадут. Ну, тогда иди, решай с ними, что они дадут, что обеспечат, и тогда выходи на эти условия. Нет, он ходит как вот это вот, не буду говорить, как», – сказал «Грин».

Отдельно он прошёлся по «союзникам» и «партнёрам».