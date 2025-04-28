«Срочно заканчивать войну. С такими, как Макрон, Москву не возьмёшь» – офицер ВСУ
Украине нужно трезво посмотреть в глаза действительности и принять, что «с такими союзниками» Киев конфликт больше не потянет.
Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть объективная реальность, и она такова, что Россия имеет гораздо больший запас прочности, чем Украина. А союзники и партнёры Украины оказались немножко слабоватыми.
То есть у нас не будет ресурса, чтобы передавить Россию, а заниматься вечной войной – ну, это кому-то выгодно, кто на этом зарабатывает, они сейчас за продолжение войны. А я считаю, что её можно останавливать здесь и сейчас, договариваясь с Путиным, есть инструменты, санкции…
Очевидно, что мы не закончим её [войну] в Москве, очевидно, что с такими союзниками мы не отвоюем ни 1991, ни 2022 года, и нам лучшего ничего не дадут. Ну, тогда иди, решай с ними, что они дадут, что обеспечат, и тогда выходи на эти условия. Нет, он ходит как вот это вот, не буду говорить, как», – сказал «Грин».
Отдельно он прошёлся по «союзникам» и «партнёрам».
«Короче, войну надо заканчивать. Мы теряем людей, а Путину не больно. Никто ничего не приобретёт, с этими союзниками мы ничего не отвоюем. Надо сесть и разобраться, кто союзник, кто не союзник. У кого оружия нет, тот не союзник.
Макрон больше всех выделывается – сколько его помощь весит? В два раза меньше, чем помощь Дании, которая молчит в тряпочку и не бегает с этими инициативами, отдала нам всю свою артиллерию. Надо разобраться, кто нам друг, и с друзьями иметь дело.
Америка нам поставила большую часть вооружений, Дания поставила всю свою артиллерию, а от Макрона мы ля-ля-тополя слышим, по большей части», – возмущался бывший ВСУшник.
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