«Сплошные репрессии» – в Киеве жалуются, что Зе-власть убила экономику

Вадим Москаленко.  
27.04.2025 20:01
  (Мск) , Киев
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Бизнес, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Вместо стабилизации экономики правительство Зеленского проводит экономические репрессии предпринимателей.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо стабилизации экономики правительство Зеленского проводит экономические репрессии предпринимателей. Об этом на канале Politeka...

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«Парламент, правительство и президент очень ухудшают экономическое положение. Если бы не было блокировки налоговых накладных, наездов силовых структур на предпринимателей, то все бы работало еще лучше.

И благодаря действиям правительства ухудшается экономическая ситуация, уменьшается население, количество предприятий, количество рабочих мест. Никаких инвестиций не приходит в нашу промышленность. Наши предприниматели не вкладывают в расширение производства.

Я просто смотрю экономическую статистику нашего государства, и инвестиции все время уменьшаются. Это такая за 30 лет нисходящая, которая стремится к нулю», – сказал Себастьянович.

«Это все результат действия правительства и парламента. И Зеленскому уже пора задуматься. Хорошо, выборов нет и в ближайшее время не предвидится. Может там 26-27 год, 30-й год. Да, вот будем жить просто в войне без выборов. Но менять-то ключевых игроков надо. У нас же надо менять фискальную, монетарную, бюджетную политику для того, чтобы было какое-то развитие в экономике.

Вместо этого, наоборот, все ухудшается. То есть репрессии стали просто обыкновенным методом администрирования предпринимательской деятельности. Репрессии к ФОПам, репрессии к плательщикам НДС, ко всем», – возмущался укро-политолог.

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