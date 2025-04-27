«Сплошные репрессии» – в Киеве жалуются, что Зе-власть убила экономику
Вместо стабилизации экономики правительство Зеленского проводит экономические репрессии предпринимателей.
Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Парламент, правительство и президент очень ухудшают экономическое положение. Если бы не было блокировки налоговых накладных, наездов силовых структур на предпринимателей, то все бы работало еще лучше.
И благодаря действиям правительства ухудшается экономическая ситуация, уменьшается население, количество предприятий, количество рабочих мест. Никаких инвестиций не приходит в нашу промышленность. Наши предприниматели не вкладывают в расширение производства.
Я просто смотрю экономическую статистику нашего государства, и инвестиции все время уменьшаются. Это такая за 30 лет нисходящая, которая стремится к нулю», – сказал Себастьянович.
«Это все результат действия правительства и парламента. И Зеленскому уже пора задуматься. Хорошо, выборов нет и в ближайшее время не предвидится. Может там 26-27 год, 30-й год. Да, вот будем жить просто в войне без выборов. Но менять-то ключевых игроков надо. У нас же надо менять фискальную, монетарную, бюджетную политику для того, чтобы было какое-то развитие в экономике.
Вместо этого, наоборот, все ухудшается. То есть репрессии стали просто обыкновенным методом администрирования предпринимательской деятельности. Репрессии к ФОПам, репрессии к плательщикам НДС, ко всем», – возмущался укро-политолог.
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