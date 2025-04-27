«Сплошные репрессии» – в Киеве жалуются, что Зе-власть убила экономику

Вместо стабилизации экономики правительство Зеленского проводит экономические репрессии предпринимателей.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Парламент, правительство и президент очень ухудшают экономическое положение. Если бы не было блокировки налоговых накладных, наездов силовых структур на предпринимателей, то все бы работало еще лучше.

И благодаря действиям правительства ухудшается экономическая ситуация, уменьшается население, количество предприятий, количество рабочих мест. Никаких инвестиций не приходит в нашу промышленность. Наши предприниматели не вкладывают в расширение производства.

Я просто смотрю экономическую статистику нашего государства, и инвестиции все время уменьшаются. Это такая за 30 лет нисходящая, которая стремится к нулю», – сказал Себастьянович.