«Спасибо Трампу за убийство сотен русских – надеюсь, он продолжит» – Помпео в Одессе
У президента США Дональда Трампа уже есть опыт убийства русских, поэтому он может и должен снова к этому вернуться.
Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2018 году в Сирии мы убили 300 русских, впервые за долгое время американцы убили русских в бою. Кстати, спасибо президенту Трампу за это. Не знаю, что бы сделал другой президент.
Это огромный риск для американцев, когда они убивают русских. Я понимаю, риск эскалации реален. Наши войска были без прикрытия на Ближнем Востоке. Так что для него это было непростое решение, несмотря на рекомендации его команды. Так что я отдаю ему должное», – сказал Помпео.
«Я не знаю, будет ли в понедельник в Стамбуле какая-то встреча. Я не знаю, кто на самом деле приедет. Но на каком-то уровне это кажется мне бесполезным, если только не будет готовности сказать, что мы позволим украинцам сделать то, что они сделали в Черном море, и поставим под угрозу российские активы. А США долгое время говорили, нет, это неприемлемо, это слишком большой риск эскалации.
Думаю, нам придется сделать это снова. И мы должны это сделать, и мы должны сделать это сообща, надеюсь, при полной поддержке всех стран НАТО», – добавил экс-госсекретарь.