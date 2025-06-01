«Спасибо Трампу за убийство сотен русских – надеюсь, он продолжит» – Помпео в Одессе

У президента США Дональда Трампа уже есть опыт убийства русских, поэтому он может и должен снова к этому вернуться.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018 году в Сирии мы убили 300 русских, впервые за долгое время американцы убили русских в бою. Кстати, спасибо президенту Трампу за это. Не знаю, что бы сделал другой президент. Это огромный риск для американцев, когда они убивают русских. Я понимаю, риск эскалации реален. Наши войска были без прикрытия на Ближнем Востоке. Так что для него это было непростое решение, несмотря на рекомендации его команды. Так что я отдаю ему должное», – сказал Помпео.