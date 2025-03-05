Слухи о восстановлении «СП-2» оказались слишком преувеличенными

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Маловероятно, что США согласятся восстановить поврежденный в результате теракта морской газопровод «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя соответствующую информацию в западных СМИ.

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Он говорит, что в отличие от «СП-1» вторую нитку восстановить несложно, хотя для запуска нужно будет договариваться с ЕС и Германией. При этом эксперт считает, что американцы не заинтересованы в запуске газопровода.

«Американцам не нужен российский газ на европейском рынке. Они защищают рынки сбыта для своего СПГ. Трамп открыто говорил, что Европа должна покупать американский газ. Даже если часть «СП — 2» продать американской компании, это не решит проблему конкуренции. США строят новые заводы по производству СПГ и планируют удвоить экспорт в ближайшие три года. Зачем им создавать себе конкурента в виде «СП — 2»?», – недоумевает Юшков.

Он полагает, что эти слухи распускает компания Nord Stream AG.

«Они прощупывают почву, хотят понять, как отреагируют американцы. Администрация Трампа, возможно, рассматривает этот вопрос только с точки зрения давления на Россию. Но реально создавать себе конкуренцию на европейском рынке они вряд ли станут», – отмечает аналитик.

По его словам, для Европы это вопрос энергетической безопасности.