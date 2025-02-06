Сейчас начинают вскрываться и становиться публичными подробности о жутких преступлениях украинского руководства, впавшего в немилость западных хозяев.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Келлог говорит, что они должны провести выборы президента, потому что там есть больше двух достойных. Но вот то, что Зеленский не достоин быть президентом, это мы уже знаем на своей шкуре. И на убийствах людей, и на посадках людей, и на концлагерях.

Кстати, ты знаешь, что еще было запрещено этим неправительственным организациям, как это сейчас вскрывается? Освещать про концлагеря СБУ, Офис президента и бусификацию.

Поэтому они все молчали. Поэтому молчал Кличко, поэтому молчал Порошенко. Они продали свой народ. И сказали: делайте с ним, что хотите, молотите его, как хотите, главное, бросьте на убой, чтобы было достаточное количество солдат.

Вот чем занималась власть вместе с неправительственными организациями. Те, которые, так сказать, патриотами были», – сказал Балашов.