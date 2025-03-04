Скандал в Белом доме может привести прямиком к развалу НАТО – американский дипломат

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Случившийся скандал меду Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским может иметь очень тяжёлые последствия не только для Украины, но и для всего западного мира.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что несмотря на усилия европейцев по посредничеству в примирении между мистером Зеленским и мистером Трампом, что это возможно. Я думаю, что мы стали свидетелями развода. Я не думаю, что это удастся исправить. И это имеет серьезные последствия для Украины и для войны на Украине. Сейчас мы слышим от многих призывы к господину Зеленскому уйти в отставку. Впереди выборы. Мистер Трамп сказал, что выборы должны состояться. Это перекликается с неоднократными заявлениями Владимира Путина о том, что Зеленскому не хватает конституционной легитимности, и поэтому он не может заключить сделку. И что необходимы выборы, чтобы восстановить легитимность властей в Киеве», – сказал Фримен.