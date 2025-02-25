Сербия вновь проголосовала против России в ООН. МИД РФ: Мы знаем, что простой народ нас не предал

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Власти Сербии оказались в щекотливой ситуации после того, как сербская делегация поддержала накануне вечером в ООН предложенную Украиной антироссийскую резолюцию к третьей годовщине начала СВО.

Ирония в том, что буквально вскоре Совбез ООН утвердил другой текст – предложенный США, причем, без осуждения России. И вот тогда-то президенту Александру Вучичу пришлось выкручиваться, утверждая, будто его дипломаты поддержали заукраинскую резолюцию «по ошибке».

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«Сербии следовало воздержаться. Винить некого, кроме себя, за то, что не уделил этому вопросу должного внимания», – сказал Вучич, извинившись перед своими гражданами.

«Разумеется, по ошибке. Мы верим. Как всегда… Кстати, а извиняться зачем? Можно просто отозвать свой голос. Хотя бы формально», – предложил политолог Александр Сосновский.

Однако, похоже, в Кремле многовекторность Вучича на этот раз понимания не нашла. Спикер МИД РФ Мария Захарова написала в блоге на сербском языке: