Сербия пригласит специалистов ФСБ и ФБР для расследования провокации со «звуковой пушкой»

Оппозиционеры обвиняют руководство Сербии в применении «звуковой пушки» LRAD против демонстрантов в Белграде. В свою очередь сербское руководство отрицает наличие у него подобного оружия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград направит письмо-приглашение российскую ФСБ и американское ФСБ с просьбой прислать специалистов для проведения расследования событий на акции протеста 15 марта.

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«Полиция была настолько терпелива, и насилие было только со стороны протестующих, так что давайте что-нибудь придумаем, чтобы обвинить террориста Вучича. Я горжусь тем, что за 12-13 лет нашего пребывания у власти мы не применяли силу. Городскую скупщину закидывали полтора часа, но полиция терпела это, мы всегда старались не применять силу…. Другое дело, что те, кто ссылается на институты, теперь хотят отменить институты. Теперь им уже неважно, что говорят МВД или Бюро по расследованию преступлений, им все равно. Я думаю, что пригласительное письмо для ФСБ и ФБР будет разослано завтра», – прокомментировал ситуацию президент Сербии.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его ведомство не располагает ни «Вихревым кольцевым ружьем», ни «Вихревой пушкой», о применении которых много говорят разнообразные прозападные НКО. Министр назвал подобные обвинения позорной ложью, которая наносит вред как государству Сербия, так и ее полиции.

«Чтобы встревожить общественность, мы сталкиваемся с новой дезинформацией и манипуляциями почти каждый час, где одна ложь следует за другой», – сказал Дачич.

В свою очередь прозападное НКО Kreni-Promeni инициировало петицию-обращение к ООН провести расследование инцидента в Белграде. Также «быстрого, прозрачного и заслуживающего доверия расследования» потребовали и в Еврокомиссии. В свою очередь издание «Политика» проанализировало запись с протеста и пришло к выводу, что панику в толпе вызвали ворвавшиеся в неё дружинники, протеста, которые предварительно сняв желтые жилеты, с разных сторон на бегу внезапно вклинились в толпу, заставив людей в панике броситься врассыпную. При этом единицы демонстрантов остались на своих местах и «звуковое оружие» на них почему-то не подействовало.

Сербских правоохранителей обвиняют в применении установки LRAD, излучающей узконаправленный звуковой сигнал высокой громкости, вызывающей дезориентацию, дискомфорт и боль в ушах.