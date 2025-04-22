Сенатор Совфеда поддержал тезис о пересмотре границ Польши и Литвы
Военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы.
Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил Алексей Плотников, член научного совета Российского военно-исторического общества.
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«Один из таких вариантов – на высоком уровне поднять вопрос, что ввиду изменившихся обстоятельств мы готовы поставить вопрос, что соглашения 1945 года, связанные с границами той же Польши, требуют пересмотра.
Например, что для поляков самое страшное? Вопрос о Данциге, который сейчас почему-то называется «исконным польским городом Гданьск». На каких условиях в 1945 году Сталин говорил о границах Польши? Ведь никто не хотел слышать тогда, что исконный немецкий город Штетен должен быть польским (сейчас называется Щецин).
Но Сталин сказал – нет, поляки понесли так много от немцев, что им нужно отдать эти территории. Так вот, ситуация изменилась. Границы в Европе всегда сыпались, как только менялся баланс сил», – сказал историк.
Аналогично следует поставить вопрос о сухопутном коридоре к Калининграду. Плотников обратил внимание: СССР после войны получил не только Кенигсберг, но и Мемельланд – «то, что сейчас называется Клайпедой».
«У нас Калиниградская область – эскслав. Это очень уязвимо, особенно сейчас. Был такой проект, чтобы мы получили, пусть в аренду, так называемую территорию юго-западной Литвы, которая бы дала возможность нам построить 20-км железнодорожную ветку – соединить через Белоруссию нашу страну и Калининградскую область. В 1941 году за эту территорию Литвы мы заплатили очень большие деньги золотом. Литва одно из наиболее русофобских государств. Почему мы должны забывать о своих национальных интересах и не поставить Литве такой вопрос?
Мы имеем полное право, несмотря на существование договора о границе – все они как-то пересматриваются рано или поздно. Во имя обеспечения безопасности Калининградской области мы поднимаем вопрос, чтобы этот кусок Литва нам уступила. На каких формах? Можем дискутировать. Это будет тот же самый прецедент, который в 1939 году возник у нас с переносом финской границы. Да, финны, упирались. А что сказал Сталин? «Мы не можем перенести Ленинград» – это безопасность нашего второго по величине города», – напомнил Плотников.
«Я тональность полностью разделяю. И исторические экскурсы оправданы», – поддержал оратора сенатор Григорий Карасин.
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