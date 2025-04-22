Сенатор Совфеда поддержал тезис о пересмотре границ Польши и Литвы

Военно-историческое общество предложило пересмотреть границы Польши и Литвы.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил Алексей Плотников, член научного совета Российского военно-исторического общества.

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«Один из таких вариантов – на высоком уровне поднять вопрос, что ввиду изменившихся обстоятельств мы готовы поставить вопрос, что соглашения 1945 года, связанные с границами той же Польши, требуют пересмотра.

Например, что для поляков самое страшное? Вопрос о Данциге, который сейчас почему-то называется «исконным польским городом Гданьск». На каких условиях в 1945 году Сталин говорил о границах Польши? Ведь никто не хотел слышать тогда, что исконный немецкий город Штетен должен быть польским (сейчас называется Щецин).

Но Сталин сказал – нет, поляки понесли так много от немцев, что им нужно отдать эти территории. Так вот, ситуация изменилась. Границы в Европе всегда сыпались, как только менялся баланс сил», – сказал историк.