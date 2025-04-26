Сделка «для чайников». Что предлагает России Трамп и причем тут Крым

На уходящей неделе неожиданную актуальность и свежее дыхание приобрел изрядно «заеложенный» за последние десять лет и ставший мемом риторический вопрос «Чей Крым?».

Все потому, что администрация Трампа, наконец-то родила, оформила на бумаге и предоставила для ознакомления украинцам, европейцам и россиянам свой мирный план по Украине. Он же – пресловутая «сделка». Углубляться в его содержание подробно тут не буду – желающие могут самостоятельно найти переводы инопрессы на «ПолитНавигаторе».

Судя по сопоставлению суммы утечек в СМИ, несущей конструкцией плана Трампа стал «земельный вопрос». И, в первую голову, российский статус Крыма. О возможности признания которого, в обмен на остановку боевых действий по текущей линии соприкосновения, на уходящей неделе заговорили вслух на самом высшем уровне.

Как и почему так вышло – отдельная тема. Для нас же важно то, что, если отбросить пропагандистскую шелуху, «мастер продаж» Трамп предлагает России купить то, что у нее и так уже есть. Казалось бы, в чем подвох? Но есть нюанс.

Трамп, как известно, не только президент США, но и автор нашумевшего бестселлера собственного сочинения «Искусство заключать сделки». Как «dealмейкер», он плохо воспринимает слово «Отдай», но очень хорошо реагирует на слово «Бери». Украина с ее редкоземами уже успела познакомиться на своей шкуре с этой особенностью американского президента.

Для России из этого следует то важное обстоятельство, что, вопреки фантазиям отечественных пикейных жилетов, ничего «отдавать» России Трамп не собирается. Тем более, просто так, от душевной щедрости. Нынешний приступ миротворчества обусловлен острой необходимостью в краткие сроки унести из Украины ноги и кошелек, зафиксировав убытки и выйдя в кэш в признанном неперспективным направлением украинском проекте.

Иначе говоря, вкладываться и дальше в войну против России руками украинцев администрация Трампа не желает. Это, безусловно, совершенно не означает никакой «русско-американской дружбы навек» и прочего пафоса в советском стиле. Просто нынешняя вашингтонская администрация перевела Россию из категории «Враги» в категорию «Потенциально полезные соперники/конкуренты».

Кстати, этот тренд отслеживается и по американской социологии. Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные исследовательским центром Pew Research, доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны на Украине – с 70% в марте 2022 года до 50% сегодня.

Этот сдвиг во многом обусловлен избирателями-республиканцами, демонстрирующими опережающую динамику перемены взглядов на Россию: сегодня лишь 40% из них назвали Россию «врагом», в то время, как еще год назад так считали 58%, а весной 2022-го вообще 68 %.

Если же брать все американское общество в целом, то сегодня 34% американцев считают Россию «конкурентом» США, а 9% — и вовсе «партнером». Это, разумеется, не значит, что в американском социуме и политикуме нет других, в том числе яро антироссийских мнений. Но они сейчас не правят балом и не задают тон. Как долго продлится такая ситуация, мы не знаем, но тем не менее.

А теперь, сделав необходимое для чистоты понимания отступление, вернемся к Крыму. Российское медиапространство и эксперты, как водится, разделились.

Самые недоверчивые принялись углубляться в дебри украинского законодательства, доказывая, что согласно конституции Украины законно провести переход, хоть Крыма, хоть Донбасса, хоть других областей в РФ, можно только через всеукраинский референдум. А подпись кого-либо, просрочен он или нет, в каких-либо документах без референдума будет противоречить конституции, а значит, юридически может быть признана ничтожной.

Между тем, олимпиады на знание украинской конституции не нужны от слова совсем. Хотя бы потому, что по замыслу американских авторов текущей сделки, от Украины никто и не требует никакого признания какого угодно статуса Крыма. Об этом речь вообще НЕ ИДЕТ.

Признать Крым собираются сами Штаты, а не Украина. И им никакая конституция не мешает это сделать. Вот как они Иерусалим столицей Израиля признали, никого не спрашивая, в одностороннем порядке, на первом сроке Трампа.

А Украина ( а заодно с ней и ЕС) выступают против этого не потому, что Киев кто-то склоняет расстаться с Крымом, а против самого прецедента такого рода, подрывающего принцип нерушимости границ – рудимент Потсдамской системы, за который цепляются в Европе из боязни, что его обнуление запустит цепную реакцию пересмотра границ на всем континенте.

А как же Чехословакия с Югославией, спросите вы? Дело в том, что их распад таким прецедентом не стал, поскольку произошел не путем военного столкновения разных государств, а изнутри, так сказать, на договорной основе. И даже в Третью Балканскую сербы не оспаривали выбор отделившихся соседей, а воевали за самоопределение сербского меньшинства за пределами Сербии.

В общем, это я к чему? Украина не собирается никому уступать никакие территории. И никто на Западе, включая «доброго Трампа» не требует от Киева такого подвига. И, тем более, фиксации каких-то территориальных уступок в законах и конституции.

Когда речь идет о необходимости территориальных уступок с украинской стороны, на Западе имеют в виду только и единственно – признание Украиной РЕАЛИЙ НА ЗЕМЛЕ.

Иначе говоря: того факта, что Крым и еще четыре области фактически потеряны, и отвоевать их назад военным путем не выйдет. США просто не дадут на это денег и оружия.

Вот именно это и требуют признать от Украины. И ничего сверх того. Как правильно подметил украинский депутат Бужанский, «временный отказ от территорий» и временный отказ от попыток вернуть эти территории силовым путем – это абсолютно разные вещи. Первое – это статья 110 Уголовного Кодекса Украины, второе же – констатация сложившейся на сейчас ситуации.

Если грубо упростить, то западные архитекторы такого плана видят ситуацию на будущее такой: Крым+четыре региона ФАКТИЧЕСКИ находятся под управлением России, как ее составные части.

Но по украинским документам и для внутреннего украинского употребления они, как и раньше, будут считаться «оккупированными территориями» со всеми вытекающими. Как и было все последние 10 лет.

Но с двумя существенными отличиями.

Первое: Киев признает это как факт, независимо от того, что он сам об этом думает. И фиксирует на бумаге обязательство не пытаться вернуть эти территории силой оружия. Без всяких там «наберемся сил, и отомстим».

Второе: США в одностороннем порядке признают суверенитет РФ над Крымом и на этом основании снимают все свои санкции.

С Европой сложнее – она пока не признает российский статус Крыма. Впрочем, такое уже было в истории: США не признавали вхождение Прибалтики в СССР, а вот ЕС признавал. И так и жили с 1945-го по 1991 год.

С американской стороны тут нет никакой скрытой ловушки для РФ. Все предельно прозрачно. У Трампа предлагают Путину максимальный потолок компромисса из технически возможных для США на данный момент. Единственное слабое место этой схемы в том, что ее гарантом выступает лично Трамп. Но кто будет сидеть в Белом доме через четыре или восемь лет, никто не знает.

Впрочем, из этого обстоятельства возникает интересная побочка: если такой план выгорит, то потянет за собой кровную заинтересованность российских элит в преемственности нынешнего курса США. А значит – в пролонгации там у власти если не самого Трампа, то трампистов из его круга. Иначе говоря, под нынешнее шаткое потепление подводится материальный базис.

Как бы там ни было, а с альтернативными вариантами негусто. Заставить Европу признать российский Крым Трамп не может. Чтобы Крым признала сама Украина – ее сначала нужно победить на поле боя. Что плохо корреспондируется с планами скорейшего замирения.

В итоге Трампу, как реалисту, ничего не остается, кроме как отдать России то, что и так уже у нее есть. Но с бонусом в виде американского юридического признания этого факта.

Что на выходе? Крым из совершенно никем не признаваемого в мире российского региона перейдет в статус частично признанного. Как Тайвань, к примеру. Или Косово. Их признают, но далеко не все.

С Крымом будет аналогично. Следом за США подтянутся какие то их сателлиты. Например, Израиль. Или Аргентина. Или Венгрия со Словакией. Возможны варианты с оглядывающимися на Штаты странами глобального Юга.

К тому же, судя по интенсивности взаимной комплиментарности между Вашингтоном и Москвой, стороны явно не намерены останавливаться на этом. Из суммы оговорок официалов можно сделать вывод, что Крым рассматривается как некий первый шаг и демонстрация серьезности намерений.

Но главное и самое вкусное в этом пакете бонусов от Трампа – это, конечно, снятие санкций. В целом, оно будет иметь гораздо большее значение, чем, собственно, само признание Крыма.

Можно насмехаться над ними на короткой дистанции, где они и правда не оказывают зримого воздействия на наказываемую страну, но в долгую они, несомненно, являются серьезным дестабилизирующим фактором, плавно удушающим экономику, деградирующую в пространстве, очерченном для нее ограничительными флажками.

Это не только вопрос запрета тех или иных торговых операций. Куда большее значение имеет запрет на свободный доступ к рынкам заемного капитала и ограничения по инвестированию. Деньги, как известно, должны работать, а скопившиеся у российского крупного бизнеса огромные излишки свободных средств просто некуда девать. Российский внутренний рынок – не той емкости и не той отдачи, чтобы полностью поглотить такие инвестиции с выгодой для инвесторов.

И, завершая. Если перемирие все же взлетит, то на Украине так или иначе будут выборы, а значит, через какое-то время у Штатов и РФ появится возможность разыграть продолжение договорного матча и на этой территории – уже без отягощающего фактора по фамилии «Зеленский».

И Москве, и Вашингтону придется иметь дело с какой-то другой украинской властью, у которой будут другие, более широкие границы возможного. В том числе, и по снятию каких то санкций и частичному восстановлению торгово-экономических отношений.