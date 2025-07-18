«Сбылась старая мечта Януковича»: Китай заходит в Крым на частном и государственном уровне – генерал ГУР
Китай снова, как прежде при Украине, заинтересовался Крымом и разрабатывает проекты на частном и даже государственном уровне, которые он будет реализовывать на полуострове.
Об этом в эфире видеоблога обслуживающего Офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы же помним, что при Януковиче нам анонсировалось очень много проектов совместных с китайцами в Крыму. И порты, и чего только Янукович ни обещал нам построить. А потом пошла эта спецоперация по захвату Крыма.
Китай немножко решил уйти в режим ожидания, а сейчас они снова там заинтересованы, и думают, что построить. Эти процессы, когда Китай хотел зайти на территорию и заниматься там своим бизнесом, они возобновились сейчас…
Активизировались эти процессы переговоров китайских частных компаний, даже и государственная корпорация, они заинтересованы уже в каких-то проектах в Крыму», – утверждает Павленко.
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