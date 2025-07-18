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Китай снова, как прежде при Украине, заинтересовался Крымом и разрабатывает проекты на частном и даже государственном уровне, которые он будет реализовывать на полуострове.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего Офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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