«Сбылась старая мечта Януковича»: Китай заходит в Крым на частном и государственном уровне – генерал ГУР

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Китай снова, как прежде при Украине, заинтересовался Крымом и разрабатывает проекты на частном и даже государственном уровне, которые он будет реализовывать на полуострове.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего Офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай снова, как прежде при Украине, заинтересовался Крымом и разрабатывает проекты на частном и...

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«Мы же помним, что при Януковиче нам анонсировалось очень много проектов совместных с китайцами в Крыму. И порты, и чего только Янукович ни обещал нам построить. А потом пошла эта спецоперация по захвату Крыма.

Китай немножко решил уйти в режим ожидания, а сейчас они снова там заинтересованы, и думают, что построить. Эти процессы, когда Китай хотел зайти на территорию и заниматься там своим бизнесом, они возобновились сейчас

Активизировались эти процессы переговоров китайских частных компаний, даже и государственная корпорация, они заинтересованы уже в каких-то проектах в Крыму», – утверждает Павленко.

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