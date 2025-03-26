«Сами виноваты, что не завозили украинские книжки» – генерал СБУ о потере Крыма

Вадим Москаленко.  
26.03.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Украина совершенно не занималась Крымом и сама создала немало предусловий к тому, что полуостров вернулся в состав России.

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина совершенно не занималась Крымом и сама создала немало предусловий к тому, что полуостров...

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«Там были люди [среди «донецких сепаратистов»], которые могли стать добропорядочными, законопослушными гражданами Украины. Но, к сожалению, мы где-то сделали ошибку.

Почему Крым так отошёл? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели. А заняться Крымом, его ненасильственной украинизацией… Я приехал один раз туда, пытался найти книжку на украинском языке – у меня ничего не получилось. Этим никто не занимался.

Здесь есть оккупация, есть агрессия России, есть аннексия России, но есть много там… много и предусловий, в которых мы сами виноваты», – сокрушался Вовк.

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