«Сами виноваты, что не завозили украинские книжки» – генерал СБУ о потере Крыма

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Украина совершенно не занималась Крымом и сама создала немало предусловий к тому, что полуостров вернулся в состав России.

Об этом в интервью каналу «InterVizor» заявил бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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