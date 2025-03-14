Саботаж в ВСУ: Опубликована инструкция на украинской «мове»

Андрей Соколов.  
14.03.2025 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


В Telegram появился канал «Саботаж», где на украинском языке публикуются инструкции для военнослужащих ВСУ, желающих скорейшего прекращения боевых действий и падения ненавистного режима Зеленского.

В частности, украинским военным рекомендуется:

В Telegram появился канал «Саботаж», где на украинском языке публикуются инструкции для военнослужащих ВСУ,...

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«Выводить из строя, военное имущество, и вооружение… прокалывайте шины грузовиков и автомобилей, выводите из строя бронетехнику, орудия и боеприпасы… Плохо выполняйте свои служебные обязанности, ссылайтесь на плохие инструменты, оборудование, вооружение…», – и т.п.

Командирам рекомендуется:

«Ставьте в приоритет второстепенные задачи, назначайте для выполнения служебных задач беспорядочных необязательных военнослужащих. Требуйте доработки незначительных недостатков, в относительно не важных задачах. Распространяйте больше информации относительно преступного режима президента Украины среди других военнослужащих. Выполняйте задания, как возможно медленнее. Делайте как можно больше перерывов».

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