Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Telegram появился канал «Саботаж», где на украинском языке публикуются инструкции для военнослужащих ВСУ, желающих скорейшего прекращения боевых действий и падения ненавистного режима Зеленского.

В частности, украинским военным рекомендуется:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Выводить из строя, военное имущество, и вооружение… прокалывайте шины грузовиков и автомобилей, выводите из строя бронетехнику, орудия и боеприпасы… Плохо выполняйте свои служебные обязанности, ссылайтесь на плохие инструменты, оборудование, вооружение…», – и т.п.

Командирам рекомендуется: