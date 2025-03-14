«С Путиным обсуждали» – Лукашенко не исключает военный конвой для танкеров на Балтике

Елена Острякова.  
14.03.2025 19:12
  (Мск) , Москва
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Балтика, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Провокации, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российские суда по Балтике должны сопровождать военные корабли, чтобы защититься от провокаций западных стран.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российские суда по Балтике должны сопровождать военные корабли,...

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«Обсуждали мы с Путиным эти запугивания, что «мы здесь будем арестовывать на Балтике эти грузы». Я говорю: ну что, Владимир Владимирович остается одно, будем сопровождать военными кораблями. А как иначе? Мы не должны подставлять другую щеку. Нет, мы так не будем.

Я хочу, чтобы это поняли наши «друзья» в Прибалтике, шведы и финны, которые нас все время провоцируют… То кабель порвали… Фактов нет», – сказал Лукашенко.

Ему ситуация на Балтике напомнила о взрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

«Идут провокации, нагнетание. Так, как мы сами «взорвали» «Северные потоки». Сейчас уже понятно, кто взорвал. Американцы уже просят ваше руководство: отдайте нам их, мы будем Европе поставлять ваш газ. Тут крепко надо подумать», – заключил Лукашенко.

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