«С Путиным обсуждали» – Лукашенко не исключает военный конвой для танкеров на Балтике

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российские суда по Балтике должны сопровождать военные корабли, чтобы защититься от провокаций западных стран.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждали мы с Путиным эти запугивания, что «мы здесь будем арестовывать на Балтике эти грузы». Я говорю: ну что, Владимир Владимирович остается одно, будем сопровождать военными кораблями. А как иначе? Мы не должны подставлять другую щеку. Нет, мы так не будем. Я хочу, чтобы это поняли наши «друзья» в Прибалтике, шведы и финны, которые нас все время провоцируют… То кабель порвали… Фактов нет», – сказал Лукашенко.

Ему ситуация на Балтике напомнила о взрыве газопроводов «Северный поток» в 2022 году.