Русский Крым: Готовится к выпуску сборник песен о событиях СВО

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Более 30 музыкальных произведений были записаны в профессиональных студиях под руководством опытных экспертов и презентованы на концерте арт-кластера «Таврида» в Судаке.

Участниками флагманской программы «#СВОяМУЗЫКА» стали ветераны и очевидцы СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также участие приняли авторы-исполнители, музыканты-инструменталисты, музыкальные продюсеры и менеджеры. Более 30 музыкальных произведений записаны в профессиональных студиях под руководством опытных экспертов индустрии. Часть из них представили на финальном концерте, который прошёл на пляже «Академический» для гостей арт-кластера «Таврида», а также гостей и жителей города Судак.

Вместе с участниками программы на сцене пляжа «Академический» в Судаке выступили известные российские рок-музыканты Алексей Поддубный (Джанго) и экс-лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец.

В течение недели 49 участников из 19 регионов нашей страны создавали музыкальный контент, основанный как на своём личном опыте, так и на историях тех, кто прошёл боевой путь СВО.

«Такие программы особенно важны для участников СВО, для ветеранов боевых действий. Для нас — это прекрасная возможность бороться с ПТСР, с последствиями пребывания на фронте. А для современной актуальной российской культуры — услышать из первых уст о том, что двигало ребятами, когда они принимали решение идти на фронт, какие задачи они выполняли, почему и как они это делали», – считает ветеран СВО Григорий Ильченко из города Глазов в Удмуртии.

В Академии «Меганом» Ильченко записал песню «Демилитаризация», которая в числе других будет выпущена на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ».

Григорий Ильченко

«Ещё в начале 2022 года я записал видеоролик с песней «Мысли вслух» — как своеобразный ответ на одну из вражеских информационных атак на наших солдат. Мне массово стали писать люди со всей страны, в том числе из Донбасса и Новороссии Я понял, что моё творчество откликается, что это сейчас актуально и нужно нашей стране. Оно стало одним из способов выражения моей гражданской позиции», – рассказал Павел Романюк из Сургута, который под сценическим именем «Паром» уже стал известен треками «Юнармия» и «Зарница».

Павел Романюк

На программу он приехал с лирической песней «Наш путь», которую посвятил всем, кто погиб на СВО, и тем, кто потерял там своих родных и близких.

Среди экспертов программы автор-исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко, автор-исполнитель Михаил Барков, поэт Илья Оленев, продюсер группы «Катюша» Илья Вольвич, продюсер, блогер-миллионник Николай Крупатин, а также другие музыканты, композиторы и продюсеры, не раз выступавшие перед участниками и ветеранами СВО, в том числе в городах Донбасса и Новороссии.

«Пришло время объединять наиболее здоровые творческие, патриотически настроенные силы, создавать искусство будущего, которое приблизит нас к русской идентичности. Многие выдающиеся произведения о Великой Отечественной войне — фильмы, поэзия и проза, были созданы теми, кто непосредственно участвовал в этих страшных событиях, воевал на фронте. Я считаю, что талантливому человеку для написания по-настоящему сильного произведения нужно бывать в районах ведения боевых действий, нужно проникнуться этим духом, как это делали когда-то Константин Симонов и очень многие наши творческие деятели и авторы прекраснейших бессмертных произведений», – сказал Алексей Поддубный.

Проводивший мастер-класс для участников программы Сергей Бобунец поделился личным опытом поиска баланса между эмоциями и профессиональной деятельностью.

«Какая самая главная песня о Великой Отечественной войне? На мой взгляд, это «Тёмная ночь», ставшая всенародной. О чём эта песня? О любви. Сквозь призму истории двух людей мы видим всю трагедию страны в тот момент, состояние человека, готового пройти многое для того, чтобы вернуться домой к своей семье. Я думаю, что в эти дни, в этом прекрасном месте на берегу Чёрного моря ребята, которые прошли эту программу, привнесут свой вклад в культуру нашей страны, создав красивые, а главное, настоящие, прочувствованные песни», – сказал Бобунец.

Завершилась программа большим финальным концертом на пляже «Академический».

Результатом мероприятия стали более 30 музыкальных произведений, которые будут выпущены музыкальным лейблом «Таврида.АРТ», а также лейблами-партнёрами. Среди них и композиции для кинопроектов, разработанных на программе «#СВОёКИНО» в 2024 году: для игрового сериала «Беглец» режиссёра Анны Жуковой, музыкальной подростковой трагикомедии «Африканский мухожук» и военно-спортивной драмы «Прыжок» режиссёра Андрея Козлова.

Также участники написали музыкальное сопровождение для фотовыставки военных корреспондентов Дениса Григорюка из Донецка и Дмитрия Макеева из Крыма, часть которой впервые покажут во время Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» с 1 по 3 августа.

Это уже не первый такой опыт. В 2024 году площадка объединила более 30 музыкантов из разных регионов страны, среди которых также были участники и очевидцы СВО. Музыканты записали более 20 песен, посвящённых любви, силе, надежде и служению Родине, которые были выпущены на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ».