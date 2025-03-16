Русская весна должна найти отражение в новом гимне Крыма – Константинов
События Крымской весны должны найти отражение в новом гимне Крыма, на создание которого объявлен конкурс.
Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы этого и добиваемся, чтобы борьба народа Крыма за сохранение своей республики, своих исторических корней, исторической памяти – нашла отражение в новом гимне. Мы очень неагрессивный народ, крымчане – добрые, живём в мире, любви и согласии столетиями, друг с другом никогда не воевали. Но мы храним память и для нас это главное, мы этим очень дорожим. И восстановление памяти, сохранение, борьба за возвращение в Россию – должны найти отражение в словах гимна.
Безусловно, гимн 90-х годов, в котором было больше отнесено к природе, олицетворял в тот момент надежду, что с Украиной всё-таки получится, что она найдет достойное место в Русском мире и не будет строить свою государственность на ненависти к России. Такая шаткая надежда была – и другие слова применялись.
Потом борьба не прекращалась. Мы помним хорошо майдан 2004 года, драматический для Крыма, когда разрушились любые иллюзии в отношении построения Украины, какой её хотят видеть основатели и западные кураторы. Стало для всех понятно, что эта Украина должна быть основана на русофобии и без Русского мира. А ещё лучше без русских людей. Поэтому здесь наши дороги стали расходиться. И всё это нужно отразить», – пояснил Константинов.
Он добавил, что в новом гимне Республики Крым должен найти отражение вклад великого крымского народа в успех Русской весны.
«Без скромности – успех великого народа Крыма. Мы сделали это сами, это наш гражданский поступок, и мы пришли в Россию единым народом. И за эти 11 лет уже подтвердили преданность своему выбору. Ни разу не возникло ни у одного человека сомнений. Мы стали полноправным субъектом Российской Федерации, гражданами России, и в горести, и в радости со своей матерью-Родиной. И всё должно отразиться в этих словах», – подчеркнул Константинов.
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