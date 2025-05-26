Русофобскую Европу нельзя допускать к переговорам по Украине – швейцарский полковник
Если конфликт на Украине будет решён путём переговоров, то за столом не должно находиться европейских русофобов.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если у этого конфликта есть решение путем переговоров, то точно в этом решении не будет участвовать Европа. Вы знаете, как говорил еще Жозеф Баррель, что этот конфликт должен закончиться на поле боя. Америка и Россия хотят завершения через процесс переговоров.
Но у переговоров в любом случае должны быть три стороны. Это, конечно же, Россия, Украина и США. А если же думать о вовлечении в процесс Европы, то это конец вообще переговорам», – указал Бод.
Разведчик подчеркнул, что Польша и Прибалтика уже заразили русофобией всю Европу.
«В Европе очень сильное влияние стран Балтики и Польши. И их влияние, по сути, сегодня даже больше и значительнее, чем Франции, Германии и Италии. При том, что Германия, например, сегодня очень агрессивно относится к России, гораздо более враждебно, чем 20 лет назад.
В Европе, таким образом, складываются очень сильные антироссийские настроения.
Польша и страны Балтии, по сути, изменили климат в свою пользу. Если Европа вступит в переговоры, то выхода из конфликта словесным путем уже не будет», – резюмировал он.
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