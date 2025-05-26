Русофобскую Европу нельзя допускать к переговорам по Украине – швейцарский полковник

Вадим Москаленко.  
26.05.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Если конфликт на Украине будет решён путём переговоров, то за столом не должно находиться европейских русофобов.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если конфликт на Украине будет решён путём переговоров, то за столом не должно находиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если у этого конфликта есть решение путем переговоров, то точно в этом решении не будет участвовать Европа. Вы знаете, как говорил еще Жозеф Баррель, что этот конфликт должен закончиться на поле боя. Америка и Россия хотят завершения через процесс переговоров.

Но у переговоров в любом случае должны быть три стороны. Это, конечно же, Россия, Украина и США. А если же думать о вовлечении в процесс Европы, то это конец вообще переговорам», – указал Бод.

Разведчик подчеркнул, что Польша и Прибалтика уже заразили русофобией всю Европу.

«В Европе очень сильное влияние стран Балтики и Польши. И их влияние, по сути, сегодня даже больше и значительнее, чем Франции, Германии и Италии. При том, что Германия, например, сегодня очень агрессивно относится к России, гораздо более враждебно, чем 20 лет назад.

В Европе, таким образом, складываются очень сильные антироссийские настроения.

Польша и страны Балтии, по сути, изменили климат в свою пользу. Если Европа вступит в переговоры, то выхода из конфликта словесным путем уже не будет», – резюмировал он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить