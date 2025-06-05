Руками Украины Запад пытается уничтожить ядерную триаду России

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У России есть два способа, чтобы обезопасить объекты на своей территории от украинских ударов.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Способ номер один: гарантировать собственные военные возможности. Способ второй: попытаться сделать так, чтобы киевский режим отказался от нанесения ударов по нашим невоенным объектам, используя для этого разные способы международного давления», – сказал Новиков «Известиям.

В свою очередь аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян говорит, что на протяжении всего переговорного процесса России приходилось проявлять максимальную выдержку, чтобы не сорвать его и не выйти первой.

«Пока в Москве проявляли сдержанность, в Киеве упорно демонстрировали, что там не боятся эскалации, в том числе путем нападения на российские стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия, часть ядерной триады России. Однако считать, что за этим стоит исключительно Киев, было бы неверным. За подобными операциями стоит холодный расчет западных ядерных стран, которым было бы выгодно не упустить имеющуюся сегодня возможность сократить ядерный потенциал России руками Украины», – считает Мелоян.

А Новиков убежден, что Европа превратилась в настоящего «ястреба».

«Европа не готовится к срыву мирных переговоров, Европа именно этим и занимается. То, что происходит сейчас в контексте «Рамштайна», — всего лишь подтверждение традиционного европейского курса», – убежден политик.

Туманно и без конкретики прокомментировал ситуацию председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы внимательно следим за тем, как меняется в сторону ужесточения позиция Европы, делаем соответствующие выводы и поступаем соответственно», – заявил он.

А вот директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин говорит, что текущая способность Киева «продолжать сопротивление в моменте и наносить достаточно болезненные медийные удары по России не оспаривается».