Россию обвинят в любом случае: и в отказе от перемирия, и в срыве перемирия – Царёв
Украина будет трактовать требования России как стремление сорвать переговоры. В крайнем случае – устроят обстрел, обвинят в этом Россию и откажутся от перемирия.
Такой вариант развития событий в эфире «Первого севастопольского» представил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что Зеленский перед тем, как согласиться, консультировался с Великобританией и выверял свою позицию со всеми странами. Напрямую перечить Трампу они не могут. Исходя из этого, выбрали вариант из двух сценариев.
Если сейчас Россия будет настаивать на своих условиях, ее обвинят в том, что не идёт переговорный процесс. Будут требовать от Трампа увеличения санкций, поставок большего количества оружия и так далее. И я не скрою – это для Зеленского просто идеальный вариант. Он спит и видит, чтобы так произошло.
Если Россия и Соединённые штаты договорятся по дополнительным требованиям, потому что мирный процесс без дополнительных условий быть не может: Россия наступает, контролирует ситуацию, процессы и может выставлять требования, и если по ним договорятся, то Украина будет пытаться сорвать перемирие – устраивать обстрелы, возлагать вину за них на Россию и говорить о том, что Украина – за мир, но Россия всё срывает и в связи с этим не назначат президентские выборы», – пояснил Царёв.
По его словам, безусловно, что российские и американские переговорщики об этих сценариях осведомлены и каким-то образом противодействуют злобным планам, нацеленным на срыв соглашений.
«В Соединенных штатах сейчас используют термин «разворот Киссинджера». Они приводят ситуацию войны во Вьетнаме, когда Соединённые штаты хотели выстроить отношения с Китаем, оторвать от Советского союза, они сдали Вьетнам. Считают, что Трамп точно так же сдаст Украину, чтобы наладить отношения с Россией. Если США, чтобы наладить отношения сдадут Украину, пускай. Я думаю, что наш президент разберётся, где пойти навстречу, в чем поступиться, а в чём ни в коем случае», – заключил Царёв.
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