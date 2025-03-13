Россию обвинят в любом случае: и в отказе от перемирия, и в срыве перемирия – Царёв

Украина будет трактовать требования России как стремление сорвать переговоры. В крайнем случае – устроят обстрел, обвинят в этом Россию и откажутся от перемирия.

Такой вариант развития событий в эфире «Первого севастопольского» представил экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что Зеленский перед тем, как согласиться, консультировался с Великобританией и выверял свою позицию со всеми странами. Напрямую перечить Трампу они не могут. Исходя из этого, выбрали вариант из двух сценариев. Если сейчас Россия будет настаивать на своих условиях, ее обвинят в том, что не идёт переговорный процесс. Будут требовать от Трампа увеличения санкций, поставок большего количества оружия и так далее. И я не скрою – это для Зеленского просто идеальный вариант. Он спит и видит, чтобы так произошло. Если Россия и Соединённые штаты договорятся по дополнительным требованиям, потому что мирный процесс без дополнительных условий быть не может: Россия наступает, контролирует ситуацию, процессы и может выставлять требования, и если по ним договорятся, то Украина будет пытаться сорвать перемирие – устраивать обстрелы, возлагать вину за них на Россию и говорить о том, что Украина – за мир, но Россия всё срывает и в связи с этим не назначат президентские выборы», – пояснил Царёв.

По его словам, безусловно, что российские и американские переговорщики об этих сценариях осведомлены и каким-то образом противодействуют злобным планам, нацеленным на срыв соглашений.