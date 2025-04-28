Бежавший из Киева украинский политолог Константин Бондаренко начал называть российского президента Владимира Путина «одним из самых влиятельных политических деятелей последней четверти века».

Свои аргументы он привел на канале «Politeka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу интервью Сергея Лаврова американскому телеканалу CBS, он сказал: «Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки, но есть определенные детали, которые следует доработать, и мы заняты именно этим процессом.

Есть несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении, подчеркнул Сергей Лавров», – зачитал ведущий, и попросил прокомментировать.