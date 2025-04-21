Россия спасла крымский Ханский дворец от разрушения и сдержала слово по Соборной мечети – Гафаров

Реставрация музейного комплекса «Ханский дворец» в Бахчисарае и строительство соборной мечети в Симферополе стали возможны только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вложено очень много денег туда, и продолжают вкладывать. Посмотрели всё, привели всё в порядок. На Ханской мечети кровля была провалена еще до 2014 года, и я лично обращался сколько раз к властям, чтобы выделили 1 миллион гривен, чтобы хотя бы кровлю привели в порядок, но этого сделано не было. Сегодня всё привели в порядок. Миллиарды туда вкладывают в этот сложнейший объект – объект культурного наследия не только крымских татар, а всех крымчан. Реставрация продолжается. Ее проводят самые лучшие строители-реставраторы, по-моему, со всей России сюда приехали. Археологи работают. Ханский дворец будет приведен в порядок, и поток туристов там будет не тот, что раньше. Сейчас Минкультуры Крыма рекламу готовит», – отметил он.

Строительство соборной мечети в Симферополе шло под патронатом президента. И хотя официального открытия культового объекта не было, там уже проводят службы и экскурсии.

«Посмотрите, какую мечеть построили. Я был на Северном Кавказе, там тоже очень хорошие мечети. Но вот эта сегодня считается одной из лучших. И это под патронатом президента. Он дал слово, что мы построим мечеть и ее построили, вели в эксплуатацию, там уже проводят службы и даже экскурсии. И всегда говорят, что это было построено под патронатом президента. Это результат наличия политической воли сделать то, за что дал слово», – подчеркнул Гафаров.

В декабре 2024 года в Симферопольской соборной мечети провели первую молитву для имамов со всего Крыма, чтобы они лично убедились – мечеть построена. С 2004 по 2014 год строительство мечети было поводом для спекуляций и манипуляций запрещенного ныне меджлиса и бесконтрольного сбора средств с соотечественников.