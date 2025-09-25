Россия разнесла украинский Гондурас

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последний успешный прилет российских ракет по украинскому учебному центру в Черниговской области, что официально подтвердила украинская сторона, для этого объекта стал далеко не первым.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Черниговской области находятся две известных учебки: «Десна» и «Гончаровск», в простонародье среди военных «Гондурас». И туда, и туда прилетало уже не раз, не два и не три. И действительно там были достаточно большие жертвы погибшими и ранеными», – говорит Прошинский.

Здесь он оговорился, речь идет о поселке Гончаровское, где находится 242-й учебный центр ВСУ, куда, по его словам, и прилетело в этот раз (по словам Генштаба ВСУ, по убежищу).

«Не хочу обидеть никого, кто там находится из командиров, но могу это назвать, к сожалению, тупостью некоторых людей, недальновидностью. Не могу даже слова нематерного адекватного подобрать. Понимаю, там построили укрытие и отрапортовали. Но вопрос не в укрытиях. Когда ты знаешь, что кружит разведдрон, надо людей рассредоточивать по местности очень маленькими группками, чтобы они находились как можно дальше от зданий, строений, ангаров, где может храниться техника.

Сразу надо по два-три человека рассредоточивать как можно дальше друг от друга, чтобы, в случае, не дай бог чего, бойцы могли помочь друг другу. Это простейшая истина», – заявил Прошинский.