Москва решительно продемонстрировала готовность начать боевые действия против стран Североатлантического альянса.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что недавно прибалтийские страны приняли решение «тормозить теневой флот Российской Федерации, который перевозит углеводород».

«Один танкер задержали, потом второй. Самолёт СУ-35 взлетел и тому подобное. Что означает пролёт этих трёх самолётов? Это означает, что заявления отдельных политиков Северной Европы о том, что Балтийское море будет внутренним морем, как сделала у нас Азовское море Россия, не получится [это сделать].

Россия готова вести боевые действия по отстаиванию тех завоеваний, которые были в Северной войне при Петре I», – подчеркнул Стариков.

