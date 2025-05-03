Россия окончательно превратила Курское направление в Сумское

Анатолий Лапин.  
03.05.2025 16:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Российская армия формирует условия для окружения или штурма города Сумы, выбив ВСУ из захваченного ими Курского плацдарма.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия формирует условия для окружения или штурма города Сумы, выбив ВСУ из захваченного...

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«Что касается Курского направления, оно превращается в Сумское направление, и за неделю территориальный контроль Украины сократился в два раза. По данным осинта [разведданные, собранные в открытых источниках], Украина контролирует некоторые пограничные территории, где-то приблизительно 15-20 квадратных километров. В то же время Россия фактически установила контроль над пограничными территориями Сумской области и контролирует сегодня четыре села. В целом мы видим около 80 квадратных километров территории этот выступ.

Российские войска пытаются дальше продвигаться в направлении Юнаковки, дальнейшим направлением на Сумы и пытаются занять вот эти пограничные территории, создать в них такой буфер для того, чтобы украинская армия не могла атаковать территорию соседних российских областей. Потенциально эта операция, в случае успеха, наступление российское может превратиться в операцию по окружению или по штурму Сум – риски значительные», – заявил Бортник.

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