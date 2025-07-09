Россия может выменять у Трампа пол-Украины в обмен на Нобелевскую премию – опасения евро-профессора
Кремль может использовать растерянность президента США Дональда Трампа в связи с неудачами его политики на Ближнем Востоке.
Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кремль всегда может разыграть эту карту и сказать: послушайте, мы хотим прийти и поговорить по-настоящему. Кстати, они могут сделать то же, что Нетаньяху, и сказать: мы номинировали вас на Нобелевскую премию мира. Разве это не чудесно? Они могут это разыграть. Есть ли в Вашингтоне взрослые, которые скажут Трампу, что Путин с ним играет», – негодовал Лукас.
Альтернативу полной победе России он видит во вступлении остатков Украины в ЕС и НАТО.
«Украина будет разделена в обозримом будущем. Европа это знает. Украина это знает. Вопрос в том, как обеспечить безопасность оставшейся части Украины, которая не будет оккупирована», – сказал Лукас.
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