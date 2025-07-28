«Россия может удивлять»: польские СМИ о новом российском БЭКе

Михаил Рябов.  
28.07.2025 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


В Польше и странах Прибалтики внимательно изучают обнародованные Минобороны России кадры первой демонстрации нового российского беспилотника, который поразил цель в ходе учений ВМФ «Июльский шторм».

Об этом пишет польский портал Forsal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Польше и странах Прибалтики внимательно изучают обнародованные Минобороны России кадры первой демонстрации нового...

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«Россия показывает, что, несмотря на санкции и изоляцию, она может удивлять и относительно быстро приспосабливаться к новым военным реалиям». Новые орудия морской войны уже не просто прерогатива Украины и Запада», – говорится в публикации.

Издание серьезно оценивает спецификацию российского БЭКа.

«Внимание наблюдателей привлек мощный взрыв, предполагающий использование боеголовки значительной массы, вероятно, осколочно-фугасной. Дроны были оснащены оптическими системами наведения (из видео видно, что изображение для оператора было качественным) и управлением в реальном времени, при этом не было раскрыто, как была решена проблема связи. В отличие от Украины, Россия не использует Starlink. Однако российский флот имеет доступ к собственному флоту спутников и имеет ретрансляторы воздушных сигналов… испытанные аппараты имеют дальность более 300 км и могут работать автономно до суток», – отмечается в материале.

Впрочем, поскольку испытания дрона происходили недалеко от берега, пока не ясно, насколько успешно русским удалось обеспечить связь с новым БЭКом.

«Россия до сих пор не решила основную проблему – независимую, безопасную связь. Без систем типа Starlink или их внутреннего аналога эксплуатационная эффективность на больших расстояниях остается под вопросом. Однако это только вопрос времени – как отмечают аналитики: «технические проблемы могут быть решены, если есть политическая воля и решимость». И Россия явно инвестирует в новый тип морской войны», – пишет автор.

Испытание дрона-камикадзе – еще и важный политический сигнал.

«Не случайно российские испытания прошли именно в акватории Балтийского моря, области, которая особенно интенсивно контролируется силами НАТО и имеет решающее значение для безопасности польский и Балтийский государств. Демонстрация на этом театре военных действий – это не только испытание технологий, но и политико-стратегический сигнал.

Некоторые страны Балтийского моря говорили, что из Балтийского моря необходимо создать внутреннее море НАТО. Россия показывает, что с этим легко не будет… имейте в виду, что использование морских беспилотников имеет явный наступательный потенциал. Российские морские беспилотники, попадающие из укрытия в подразделения НАТО или гражданские корабли, могут стать еще одним элементом асимметричной войны – трудно обнаружить, дешево и трудно остановить», – озабочены поляки.

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