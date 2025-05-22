«Россия масштабирует наши технологии!» – в Киеве призвали «зашить» в дроны «защиту от копирования»

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Российские инженеры научились хорошо копировать и масштабировать производство любых удачных технологий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что на самом деле враг и будет дальше пытаться модернизировать дроны. Вспомните «Молнию», когда она использовалась впервые – там были две алюминиевые трубки, к которым прикручено крыло, хвостовое оперение примотано скотчем, и противотанковая мина. Один двигатель от фпв дрона. Сейчас это корпус композитных материалов, это части фюзеляжа, которые проштампованы отделом контроля. Это все говорит о конвейерной сборке и масштабируемости производства», – сказал Храпчинский.

Он подчеркнул, что Россия успешно масштабирует любую технологию, удачно показавшую себя на поле боля – даже если она якобы украинская.