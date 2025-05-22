«Россия масштабирует наши технологии!» – в Киеве призвали «зашить» в дроны «защиту от копирования»
Российские инженеры научились хорошо копировать и масштабировать производство любых удачных технологий.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо понимать, что на самом деле враг и будет дальше пытаться модернизировать дроны. Вспомните «Молнию», когда она использовалась впервые – там были две алюминиевые трубки, к которым прикручено крыло, хвостовое оперение примотано скотчем, и противотанковая мина. Один двигатель от фпв дрона.
Сейчас это корпус композитных материалов, это части фюзеляжа, которые проштампованы отделом контроля. Это все говорит о конвейерной сборке и масштабируемости производства», – сказал Храпчинский.
Он подчеркнул, что Россия успешно масштабирует любую технологию, удачно показавшую себя на поле боля – даже если она якобы украинская.
«Надо понять, что в любом случае технологически россияне дают заднюю, но могут масштабировать и модернизировать любое. То есть им нужно понять технологию для того, чтобы двигаться дальше.
Поэтому постоянно, когда я говорю о создании наших образцов вооружения, надо делать гораздо более сложные вещи, при раскрытии которых можно было бы увидеть, например, один какой-то процессор, один какой-то элемент, и все. Чтобы было неясно, как это работает.
Давайте вспомним случай, когда в Советском Союзе скопировали материнскую плату компьютера, но убрали логотип, а после этого она перестала работать. Были определенные дорожки, которые соединяли некоторые элементы через логотип. Вот именно это нам надо делать для того, чтобы россиянам было сложно скопировать» – бредил украинский «эксперт».
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