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У США и у России есть механизмы влияния на руководителя украинской переговорной группы, главу офиса президента Украины Андрея Ермака, поэтому они смогут заставить его подписать «капитуляцию», по которой подразумевается выполнение условий России.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, который является давним из соратников экс-президента Петра Порошенко, на последнего не зря оказывается давление и уголовное преследование – якобы он мешает проголосовать за «капитуляцию» в парламенте.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак, на которого есть ключики у обеих сторон – и у американцев, и у россиян. И он может подписать что угодно… Сломают Порошенко, парламент всеми фракциями, по их плану, должен проголосовать за «Стамбул-2». Они хотят, чтобы все фракции были участниками капитуляции. Тогда это станет триумфом Зеленского. Сначала подпись Ермака, а Зеленский в кустах. Да, он его назначил, подписал ему директиву, но об этом никто не знает. Далее он приносит в парламент, парламент всеми фракциями должен поддержать…», – обрисовал он.