Россия еще вернется за Одессой – украинский депутат

Елена Острякова.  
01.06.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только обладая Одессой, Украина сможет отвоевать Донбасс.

Об этом секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко заявил на форуме в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только обладая Одессой, Украина сможет отвоевать Донбасс. Об этом секретарь комитета Верховной рады по...

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«Юг для нас очень важен. Он также важен для РФ. Поэтому ими были кинуты гигантские силы, чтобы его захватить на первых этапах войны. Я тогда понимал, что нужно брать оружие и ехать на юг. Я это аргументировал так: если мы утратим какую-нибудь территорию на Донбассе, имея юг, будучи морской державой, мы экономически будем иметь возможность эти области вернуть. Если мы утратим юг: Николаевскую, Херсонскую, а тем более, Одесскую область, – у нас будет намного меньше шансов это сделать. Битва за юг была и будет одной из ключевых битв этой войны», – вещал Костенко.

Он уверен, что борьба за Одессу еще не закончилась.

«Россия не перестала думать про захват этого региона. Они будут продолжать, они вернутся сюда через какое-то время. Мы будем создавать возможности, чтобы этого не произошло», – уверял Костенко.

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