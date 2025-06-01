Россия еще вернется за Одессой – украинский депутат

Только обладая Одессой, Украина сможет отвоевать Донбасс.

Об этом секретарь комитета Верховной рады по безопасности Роман Костенко заявил на форуме в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Юг для нас очень важен. Он также важен для РФ. Поэтому ими были кинуты гигантские силы, чтобы его захватить на первых этапах войны. Я тогда понимал, что нужно брать оружие и ехать на юг. Я это аргументировал так: если мы утратим какую-нибудь территорию на Донбассе, имея юг, будучи морской державой, мы экономически будем иметь возможность эти области вернуть. Если мы утратим юг: Николаевскую, Херсонскую, а тем более, Одесскую область, – у нас будет намного меньше шансов это сделать. Битва за юг была и будет одной из ключевых битв этой войны», – вещал Костенко.