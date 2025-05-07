Российский генерал: Украинские дроны все опаснее. У нашей ПВО есть проблемы

Украинские беспилотники становятся все более опасными для тыловых регионов России. Ситуация усугубляется еще и проблемами ПВО, которая долгие годы уничтожалась после развала СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, давая оценку последним налетам, в том числе на Москву.

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«К сожалению, противник становится все более грамотным и его беспилотникам иногда все же удаётся обходить препятствия и пролетать большие расстояния. Где-то БПЛА используют прорыв нашей системы ПВО в сложных метеоусловиях. Кроме того, противник запускает беспилотники в ночное время или в переходный период, когда оптико-электронные средства уже не работают, а радиолокационные, может быть, ещё не включились в полную меру, то есть, когда затруднена система обнаружения и оповещения. Не исключаю, что у ВСУ есть и активно используются какие-то математические модели, которые им ранее передавали западные страны во главе с США. Ведь электронная карта даётся не просто ради того, чтобы проще было вести навигацию, осуществлять контроль строений, мостовых переходов, лесопосадок и так далее. Это делается для нанесения ударов в глубь страны. Судя по всему у них эти математические модели, алгоритмы, которые пользуются различными навигационными системами глобального позиционирования, типа нашего ГЛОНАСС или GPS, существуют. И с помощью этих разработок они с достаточным успехом преодолевают некоторые наши районы систем ПВО, особенно после прохождения линии соприкосновения. Часть их, конечно, перехватывается, но какая-то проникает», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

Он признал, что достаточно большой процент вражеских БПЛА преодолевает российскую ПВО.