Российские КАБы повергли в шок Сумы, дроны – Одессу

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Сегодня ночью российские дроны атаковали подконтрольные киевскому режиму объекты на территории Одессы.

Местные власти признали, что ПВО не смогла справиться с дронами, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Попадание по админзданию подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Тг-канал «Типичная Одесса», отслеживающий результаты прилетов и работу ПВО, пишет, что попадания были в районе аэродрома «Школьный» и гидропорта.

Атаковали беспилотники и Сумы. Гауляйтер области Олег Григоров, заявив, что в результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей».

«После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии», – пишет Григоров.

Паблик «Общественное Сумы» сообщает:

«По предварительной информации, вечером 21 июля российская армия ударила по городу КАБами».

Кроме того, была атакована Днепропетровская область.