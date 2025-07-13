Российские дроны поразили пять тыловых локаций Украины

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Минувшие сутки стали относительно спокойными для Украины в контексте количества дронов, запущенных ВС РФ.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, с 14.00 вчерашнего дня со стороны РФ было выпущено 60 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в течение дня русские атаковали тыловые регионы, а ночью – прифронтовые территории в Донбассе, Сумской и Днепропетровской областях.

Но даже по явно завышенным оценкам украинской стороны российские беспилотники продемонстрировали высокую эффективность.

Так, ВС ВСУ утверждают, что сбили 20 дронов, а еще 20 «локационно потеряны/подавлены».

«Зафиксировано попадание 20 БпЛА в 5 локациях», – признает украиснкая сторона.

Таким образом, треть выпущенных ВС РФ беспилотников, поразили намеченыне цели. И это, подчеркнем, официальные данные киевского режима, в реальности процент попаданий может быть гораздо выше.

Примечателен в это связи опрос, который провела на днях в своем тг-канале депутат ВР Марьяна Безуглая.

Так, 79% принявших участие в опросе не верят недавнему заявлению Воздушных сил, что в ходе одного из последних массовых налетов Украина смогла обезвредить 718 из 728 беспилотников.