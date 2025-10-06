Российские БПЛА месяц кружили над Киевом перед мощным ударом, – укро-эксперт
Украина за месяц ничего не смогла сделать с российскими разведывательными БПЛА, которые с начала сентября по октябрь кружили над Киевом в поисках целей перед массированным ударом.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Меня смущает, что со 2 сентября, когда россияне свободно залетали «Шахедами» и «Геранями», и летали над Киевом, свободно, просто кружили, с тех пор до 2 октября, когда была атака на Киев, когда залетали именно «Шахеды» через Киевское водохранилище на Ирпень, Бучу, Гостомель, ничего с тех пор существенного не изменилось.
Ну вот появилось у нас какое-то количество перехватчиков «Стинг», ими работают, их не хватает, но ведь этот «Стинг», он не все берет, он где-то за чем-то гонится, а потом не достает тот «Шахед», если он уходит или с большей скоростью, или идет на большой высоте, понимаете?
Я говорю о том, что концепции нет, а надо перехватывать и в первую очередь разведчики, потому что без разведки там все остальное будет глухое, тупое и немое. Перехватывать, как только они прошли в эту линию, когда наши самолеты уже невозможно достать средствами ПВО противника», – требует Криволап.
