Российские БПЛА месяц кружили над Киевом перед мощным ударом, – укро-эксперт

Украина за месяц ничего не смогла сделать с российскими разведывательными БПЛА, которые с начала сентября по октябрь кружили над Киевом в поисках целей перед массированным ударом.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.