России выгодно вступление Украины в НАТО! – русофоб Макфол искусал себе локти и договорился до полного абсурда

Западу нужно было быть более агрессивным и принять Украину в НАТО еще в 90-е, «когда была такая возможность», а не беспокоиться о мнении России.

Об этом бывший посол США в России и отпетый русофоб Майкл Макфол заявил в интервью американскому телеведущему Чарли Роузу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это помогло бы сохранить мир. Идея о том, что нам нужно разрешение Москвы на создание собственных альянсов, не отвечает нашим интересам и не способствует миру и безопасности в Европе», – рассуждал Макфол.

Он напомнил, что «никто не спрашивал Сталина в 1949 году, когда создавался альянс, Хрущева – в 1955 году, когда в НАТО приняли Западную Германию, Ельцина – когда принимали Польшу, Венгрию и Чехию в НАТО и Путина, когда речь шла о странах Балтии».

«Идея о том, что расширение НАТО приведет к войне, не подтверждается фактами. Русские и советские (потому что Сталин не был русским) никогда не нападали на страны НАТО. Но верно и обратное: НАТО никогда не нападала на Советский Союз и Россию. Так что, если вы хотите мира между Россией и Украиной, для России будет лучше, если Украина будет в НАТО. Это удержит украинского лидера от начала войны и попыток снова объединить страну военным путем», – сказал Макфол.

Напомним, что несколько дней назад он обещал беглым российским экстремистам, что США «помогут Украине добиться отторжения от России Крыма и Донбасса, как в свое время добились отторжения стран Балтии у СССР».