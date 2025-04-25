Репутация Трампа стоит на кону из-за его нерешительности с Зеленским – офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
25.04.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп потеряет репутацию, если поддастся на уловки просроченного украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник ВВС США Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп потеряет репутацию, если поддастся на уловки просроченного украинского президента Владимира...

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По мнению Дэвиса, пойдя на поводу Зеленского, Трамп покажет, что на него можно давить и манипулировать им.

«Зеленский, я не знаю, понимает он это или нет, – может быть, он думает, что сможет переиграть Трампа, что сможет заставить Трампа позволить манипулировать им, сказав: «Я бросаю тебе вызов, попробуй, если сможешь. И я не отступлю, а вы отступите». Потому что для этого президенту Трампу придется сказать: «Я в тупике, нам нужно заключить сделку, иначе я уйду», но он не уйдет, и тогда он просто продолжит поддерживать Украину.

Вот что произойдет, если Трамп не заставит Зеленского пойти на уступки или если он не уйдет. Если Зеленский скажет «я не буду этого делать», а Трамп не выполнит свою угрозу уйти, то Трамп потеряет всякое доверие. И станет ясно, что все решает Зеленский, и они просто продолжат это делать», – отметил он.

«И тогда, вероятно, европейские страны, члены НАТО и так далее, будут еще больше стремиться продолжать оказывать помощь, потому что теперь они думают, что Трампа можно свергнуть. Так что на самом деле многое зависит от этого», – заявил Дэвис.

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