Рейгановский министр: Путин добивается, чтобы американцы опять его обманули

Президент РФ Владимир Путин «склонен полагаться на соглашения с людьми, которые никогда не выполняют своих обещаний – и всадят тебе нож в спину посреди мирных переговоров».

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, что Путин неоднократно говорил о мирных переговорах – что они должны касаться первопричин проблемы. Я не слышал, чтобы Трамп говорил об этом. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из американских политиков говорил о первопричине проблемы. Конечно, не в том смысле, который вкладывает в это Путин. Для них первопричина проблемы – это Россия», – сказал Робертс.

Сам он видит причину в базах НАТО в Польше и Румынии, ракеты которых можно очень легко оснастить ядерными боеголовками.

«В чем же первопричина проблемы? Это присутствие НАТО на границах России. НАТО нужно отодвинуть от российской границы. Я бы сказал, что нужно вернуться к границам 1997 года», – сказал Робертс.

Он недоумевает, почему Путин добивается договора с Западом, который «ждет судьба Минских соглашений».