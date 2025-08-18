Реинкарнация «Минска»: из проклятия для Донбасса – в проклятие для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе предстоящей сегодня встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский услышит крайне неприятные для себя вещи.

О этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, покинувший после начала СВО родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп лично вызывает президента Украины, чтобы донести до него определённую позицию. И, скорее всего, эта позиция будет крайне неприятна для Зеленского. Трамп взял на себя эту миссию сообщить Зеленскому то, что тот должен будет сделать в ближайшее время. И я думаю, что Зеленский вряд ли будет рад тому, что он услышит. Косвенно это подтверждают и те настроения, которые на сегодняшний день доминируют в окружении Зеленского. Там, мягко говоря, небольшая паника сегодня присутствует», – сказал Бондаренко.

Он считает, что лидерам ЕС будет сложно повлиять на Трампа после подписания «тарифной капитуляции».

Эксперт убежден, что не за горами новые встречи Путина и Трампа.