Путин не уйдёт до 45-го года, надо сплотиться, чтобы выжить! – генерал ГУР Украины
У президента России Владимира Путина есть план действий, как минимум, до 2045-го года. Это говорит о том, что он не собирается отходить от дел, значит «демократиям мира» нужно объединяться в коалицию против РФ.
Об этом в эфире видеоблога обслуживающего Офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Исходя действительно из тех дальновидных планов, то Путин еще, как минимум, до 45-го года не планирует уходить в мир иной, к сожалению. Для того, чтобы противостоять России и их агрессии, видимо, нужно, не только Украине, а и европейским странам, которые разделяют ценности демократии, определенные ценности человеческие – создавать союз…
Та же Япония, мощная страна с более мощным потенциалом, с экономикой, она разделяет демократические ценности. Надо миру двигаться уже к новой модели сотрудничества, объединения для того, чтобы выживать во всех новых условиях перераспределения, которые нам навязывают Россия, Китай, Иран, Северная Корея, иначе ничего не получится», – рассуждал Павленко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: