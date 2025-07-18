Путин не уйдёт до 45-го года, надо сплотиться, чтобы выжить! – генерал ГУР Украины

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 16:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У президента России Владимира Путина есть план действий, как минимум, до 2045-го года. Это говорит о том, что он не собирается отходить от дел, значит «демократиям мира» нужно объединяться в коалицию против РФ.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего Офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента России Владимира Путина есть план действий, как минимум, до 2045-го года. Это...

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«Исходя действительно из тех дальновидных планов, то Путин еще, как минимум, до 45-го года не планирует уходить в мир иной, к сожалению. Для того, чтобы противостоять России и их агрессии, видимо, нужно, не только Украине, а и европейским странам, которые разделяют ценности демократии, определенные ценности человеческие – создавать союз

Та же Япония, мощная страна с более мощным потенциалом, с экономикой, она разделяет демократические ценности. Надо миру двигаться уже к новой модели сотрудничества, объединения для того, чтобы выживать во всех новых условиях перераспределения, которые нам навязывают Россия, Китай, Иран, Северная Корея, иначе ничего не получится», – рассуждал Павленко.

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