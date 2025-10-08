Путин может откомандировать с Украины 200 тысяч бойцов на захват за три дня всей Скандинавии – украинский офицер
Москва готовит нападение на Скандинавию, чтобы в дальнейшем разменять её на Украину.
Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Балтийском море русские серьёзно прижаты, в частности Данией, которая контролирует пролив в Атлантику. И скандинавские страны Путин до недавнего времени рассматривал как такие, которые не будет сильно защищать даже США.
И атака на скандинавские страны, и быстрая победа, дали бы ему возможность договориться с Трампом в формате: мы выходим из скандинавских стран, ты говоришь, что всех спас, но идёшь на уступки по Украине.
С Европой понятно, там от НАТО одно название. Военные там путаются в своей бюрократии вместо активной работы», – сказал Тимочко.
«Россия может привлечь 150-200 тысяч против какой-то скандинавской страны. Это много, но вполне реально. Для сравнения, на покровском направлении они сконцентрировали около 100 тысяч личного состава.
И если интенсивность боевых действий снизить на несколько процентов, 100-200 тысяч солдат, с минимальными рисками для себя, они могут высвободить, и отправить на маленькую победоносную войну», – подытожил резервист.
