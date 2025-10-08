Путин может откомандировать с Украины 200 тысяч бойцов на захват за три дня всей Скандинавии – украинский офицер

Вадим Москаленко.  
08.10.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 396
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Москва готовит нападение на Скандинавию, чтобы в дальнейшем разменять её на Украину.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва готовит нападение на Скандинавию, чтобы в дальнейшем разменять её на Украину. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Балтийском море русские серьёзно прижаты, в частности Данией, которая контролирует пролив в Атлантику. И скандинавские страны Путин до недавнего времени рассматривал как такие, которые не будет сильно защищать даже США.

И атака на скандинавские страны, и быстрая победа, дали бы ему возможность договориться с Трампом в формате: мы выходим из скандинавских стран, ты говоришь, что всех спас, но идёшь на уступки по Украине.

С Европой понятно, там от НАТО одно название. Военные там путаются в своей бюрократии вместо активной работы», – сказал Тимочко.

«Россия может привлечь 150-200 тысяч против какой-то скандинавской страны. Это много, но вполне реально. Для сравнения, на покровском направлении они сконцентрировали около 100 тысяч личного состава.

И если интенсивность боевых действий снизить на несколько процентов, 100-200 тысяч солдат, с минимальными рисками для себя, они могут высвободить, и отправить на маленькую победоносную войну», – подытожил резервист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить