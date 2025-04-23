Провал или относительный успех ста дней Трампа полностью зависят от России – эксперт
США не холодно и не жарко от признания Крыма российским, и этот вопрос они включат в любой пакет для размена каких-то соглашений и договоренностей. Это проблема для европейцев и для Украины, американцы же исходят из геополитической реальности, что Крым – российский.
На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политолог, профессор КФУ им. Вернадского Максимилиан Шепелев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо понимать, американская администрация не единая и не имеет какой-то чёткой консолидированной позиции. И в этом плане от каких-то зигзагов и поворотов в политической линии никто не застрахован. Но в моём понимании, сегодня превалирует та точка зрения, которой придерживаются тот же Рубио и тот же Уиткофф, нежели условно проукраинские политики типа Келлога и Уолтца. Опять же – никто не застрахован от каких-то поворотов», – отметил он.
По словам эксперта, для США украинский вопрос является, скорее, таким чемоданом без ручки, который пока ещё не хочется бросать.
«Но и далеко с ним не уедешь в решении той же иранской проблемы, в чем Россия тоже активно участвует, судя по последним многочисленным визитам в Москву арабских лидеров.
Экономические проекты, которые, как минимум, Трамп реально может анонсировать как результат 100 дней своего правления. Тут не зависит от многосторонних каких-то усилий или решений – тут достаточно договориться с Россией, и вот он, условно, арктический проект на 1 триллион долларов, который можно представить американской общественности как позитивный результат Трампа», – считает Шепелев.
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