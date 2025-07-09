Протесты в Сербии затихли, но далеко не закончились – балканист

Президент Сербии Александр Вучич может лишиться своего кресла раньше положенного срока в 2027-м году из-за систематических протестов в стране. Сейчас они временно стихли, но могут разгореться с новой силой. России же нужно срочно налаживать работу с сербским обществом и готовить внутри него своих лидеров, чтобы не потерять отношения с этой страной.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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