Российская армия формирует котел для ВСУ в Курской области и готовится форсировать Днепр.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас самое важное происходит в Суджанском районе, в Курской области, где Россия захватила деревню к северу от Суджи, которая была жизненно важна для обороны Суджи. Они также продвигаются в направлении Сум и близлежащих районов, чтобы перерезать единственную автомагистраль, которая является основным путем снабжения к югу от Суджи.

Суджа — это город, в котором живет всего 4−5 тысяч человек. Это был самый крупный населенный пункт, который удалось захватить режиму в этой отдаленной зоне. Но теперь там почти наверняка образуется котел, потому что Зеленский не сможет прорваться. Он продолжает отправлять туда больше войск и техники. Там уже были столкновения. Там были уничтожены «Абрамсы» и одна из последних советских систем ПВО С-300.

И конечно сейчас ничто не остановит русских. Так что ждите, что в следующем месяце там образуется котел. Но Россия также начала наступление на участке Купянск-Лиман через реку Оскол. Северск теперь под угрозой, так как русские заняли несколько важных позиций вокруг города, которые доставляли им проблемы. Северск долгое время был бельмом на глазу у России в северной части Донбасса, но ситуация там наконец-то начинает серьезно меняться. Кроме того, петля вокруг Покровска затягивается, и Россия, похоже, собирается продвинуться в направлении Запорожья и захватить город. Также ходят слухи, что возможно русские перейдут реку Днепр, чтобы снова захватить Херсон», – завил Слебода.