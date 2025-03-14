«Продолжение войны с Россией – всё, что нужно Западу от Украины» – Арестович
Украинцам пора избавляться от наивных иллюзий по поводу Запада, которому выгодно продолжение войны.
Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил объявленный в РФ террористом, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль сказал, что если война в Украине закончится раньше 29-го или 30-го года, то у России появится возможность использовать свои ресурсы для создания угрозы Европы. То есть как? Это правда, эти прекрасные люди не помогали Украине, а взаимно стирали две страны друг от друга?», – спросила ведущая.
«Ну конечно. Он просто не политик, ему нечего стесняться. Он сказал, как он думает. А думают они, как думают политики, только не прячут это за красивыми словами.
Думают они очень просто: «Нам очень выгодно, чтобы Россия и Украина взаимно ослабляли друг друга?.. Выгодно. Нам выгодно 9 миллионов беженцев, белых христиан. Нам выгодно быть разводящими. Нам выгодно зарабатывать престиж посредников. Нам выгодно Трампа ловить за полу и заставлять считаться с нашим сиятельным европейским мнением». Поэтому люди делают то, что им выгодно», – сказал Арестович.
«Дело в том, что эта война и украинцев, и россиян должна была научить, и научила многих, что такое Запад на самом деле. Мы же вообще не понимали, как он устроен. Придумали себе Запад, состоящий из жвачек, журнала «Плейбой» и видеокассеты с «Хищником-2». А он же совсем другой… Запад. Он очень прагматичный, предельно циничный.
В этом смысле Россия очень западная страна. Она тоже цинична и прагматична. А украинцы – романтики, верят в сказки», – заключил он.
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