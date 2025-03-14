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Украинцам пора избавляться от наивных иллюзий по поводу Запада, которому выгодно продолжение войны.

Об этом в интервью признанной иноагентом российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил объявленный в РФ террористом, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль сказал, что если война в Украине закончится раньше 29-го или 30-го года, то у России появится возможность использовать свои ресурсы для создания угрозы Европы. То есть как? Это правда, эти прекрасные люди не помогали Украине, а взаимно стирали две страны друг от друга?», – спросила ведущая.

«Ну конечно. Он просто не политик, ему нечего стесняться. Он сказал, как он думает. А думают они, как думают политики, только не прячут это за красивыми словами. Думают они очень просто: «Нам очень выгодно, чтобы Россия и Украина взаимно ослабляли друг друга?.. Выгодно. Нам выгодно 9 миллионов беженцев, белых христиан. Нам выгодно быть разводящими. Нам выгодно зарабатывать престиж посредников. Нам выгодно Трампа ловить за полу и заставлять считаться с нашим сиятельным европейским мнением». Поэтому люди делают то, что им выгодно», – сказал Арестович.